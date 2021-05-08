Самолеты со снимками фронтовиков пролетят над Екатеринбургом 9 мая

В воздушных судах будет около 100 фотографий.

Екатеринбург. Россия. В Екатеринбурге фотографии участников Великой Отечественной войны разместят в салонах вертолетов и самолетов, которые пролетят во время парада. Как пишут “Известия”, об этом сообщила пресс-служба центрального военного округа.

Члены экипажей транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ту-134 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1 возьмут с собой в полет снимки своих родственников-фронтовиков, чтобы почтить их память.

В 14 воздушных судах будет находиться около 100 фотографий.