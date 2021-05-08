Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Первый удмуртский крематорий Лонгрид Молоко как норма жизни Лонгрид Альтернативный Ижевск Лонгрид

Самолеты со снимками фронтовиков пролетят над Екатеринбургом 9 мая

11:04, 08 мая, 2021
Екатерина Сентемова
Самолеты со снимками фронтовиков пролетят над Екатеринбургом 9 мая
11:04, 08 мая, 2021
Екатерина Сентемова
56
0
#Екатеринбург\n#Россия\n#День Победы\n#парад\n#ветераны\n#фотографии\n#самолет
Фото: Минобороны РФ
56
0

В воздушных судах будет около 100 фотографий.

Екатеринбург. Россия. В Екатеринбурге фотографии участников Великой Отечественной войны разместят в салонах вертолетов и самолетов, которые пролетят во время парада. Как пишут “Известия”, об этом сообщила пресс-служба центрального военного округа. 

Члены экипажей транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ту-134 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1 возьмут с собой в полет снимки своих родственников-фронтовиков, чтобы почтить их память. 

В 14 воздушных судах будет находиться около 100 фотографий.

11:04, 08 мая, 2021
Екатерина Сентемова
56
0
#Екатеринбург\n#Россия\n#День Победы\n#парад\n#ветераны\n#фотографии\n#самолет