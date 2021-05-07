Подводный крейсер “Казань” принят в состав флота

Атомная подлодка способна выполнять задачи в любой точке Мирового океана.

Северодвинск. Головной корабль проекта “Ясень-М” вошел в состав ВМФ России. В Северодвинске прошла торжественная церемония приемки атомной подводной лодки “Казань”. Об этом сообщает департамент информации Минобороны РФ.

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов объявил об успешном завершении испытаний атомного подводного крейсера четвертого поколения “Казань”.

На флагштоке подводной лодки был поднят андреевский флаг. С этого момента крейсер “Казань” официально вошел в состав Военно-Морского Флота.

АПК “Казань” – детище проектно-конструкторского бюро “Малахит”, построен заводом “Севмаш”. По словам главкома ВМФ, подлодка оснащена ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех точках Мирового океана.

Добавим, в этом году Военно-Морской флот получит еще 2 подлодки. Как пишет “Интерфакс”, это ракетный подводный крейсер стратегического назначения “Князь Олег” (проект “Борей-А”) и атомная подводная лодка “Новосибирск” (проект "Ясень").

Кроме того, в 2021 году начнется строительство 2 стратегических подводных крейсеров - "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской".