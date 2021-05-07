Минприроды опровергло информацию о том, что граждане обязаны собирать грибы определенного размера.

Москва. В России нет ограничений на сбор грибов и березового сока. Граждане имеют право свободно находиться в лесах и бесплатно заготавливать пищевые ресурсы для собственных нужд. Об этом говорится в официальном заявлении Минприроды России.

Как сообщает министерство, для граждан нет ограничений по сбору пищевых лесных ресурсов, в том числе грибов и березового сока. Согласно законодательству, россияне могут беспрепятственно посещать лесные массивы и заниматься заготовкой любых недревесных ресурсов. Некоторые ограничения действительно существуют в ряде регионов страны, однако, они единичны и не затрагивают базовых прав граждан, прописанных в лесном законодательстве.

Минприроды также назвало ложной информацию о том, что от граждан, которые продают грибы и ягоды, якобы будут требовать договор аренды лесного участка, а также измерять, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам. Никакими приказами федерального министерства природных ресурсов это не регламентируется, а подобные публикации искажают существующий порядок обращения с лесными ресурсами.