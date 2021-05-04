Россиян предупредили о штрафах за сорняки на огородах

Законодатель отнес одуванчики и ромашку к растениям-вредителям.

Садоводам, которые не уничтожают на участках сорняки, грозит штраф. Административная ответственность предусмотрена даже за невыполотые одуванчики и ромашку. Как пишут «Известия», об этом рассказала юрист Татьяна Мацукова.

В России предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями и возбудителями болезней растений, а также сорняками.

Список таких растений определен постановлением правительства России № 1482 от 18.09.2020.

«К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов», — приводит издание слова юриста.

Мацукова разъяснила, что правонарушение заключается как в действии, например, в использовании зараженных семян, так и в бездействии, когда хозяин участка не уничтожает сорные растения.

За это грозит наказание в виде административного штрафа, для граждан - от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1 тыс. рублей, для юридических лиц — от 5 до 10 тыс. рублей.

Напомним, в Удмуртии в этом году впервые выделили 5 млн рублей на борьбу с борщевиком Сосновского.