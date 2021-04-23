Белого медвежонка спасли в Красноярском крае

Маленькая медведица прибилась к артели золотодобытчиков.

Красноярск. Белого медвежонка на арктическом севере Красноярского края спасли от смерти вахтовики. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «РИА Новости» и Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей».

Маленькая медведица прибилась к вахтовикам золотодобывающей артели в начале февраля на острове Большевик. Но когда пришло время сниматься с объекта, рабочим не удалось забрать ее с собой. Медвежонок остался один посреди арктической пустыни.

Как описал историю на своей странице в Facebook директор Красноярского парка Андрей Горбань, хищник был совсем маленький и мог погибнуть от голода.

«Вахта вернулась на базу — следов нет, медвежонка нет. И тут удивительная и радостная новость — этот же медвежонок вышел на другую базу — в 40 км. Тощий, грязный, но живой!» — написал Горбань.

В красноярском природном парке подчеркнули, что маленькая медведица, прибившись к людям, стала ручной и в дикой природе выжить не сможет. А став постарше, будет представлять для людей настоящую угрозу. Решение было принято краевым и федеральным Минприроды: краснокнижного детеныша отправили жить в Московский зоопарк, сейчас медвежонок уже в столице.