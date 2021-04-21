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Ледяное цунами обрушилось на берег Камы в Татарстане

11:09, 21 апреля, 2021
Евгений Кандаков
Ледяное цунами обрушилось на берег Камы в Татарстане
11:09, 21 апреля, 2021
Евгений Кандаков
278
0
#Татарстан\n#Кама\n#Елабуга\n#лед\n#ветер\n#видео
Фото: скриншот видео
278
0

Из воды на сушу выталкивало льдины, которые легко передвигали валуны и бревна.

Елабуга. Татарстан. Из-за сильного ветра на реке Каме в Татарстане массы льда начало выталкивать на берег. Ледяное цунами сняли на видео жители Елабуги, сообщает телеканал «ТНВ».

На выложенных в социальные сети кадрах видно, как крупные льдины наползают на сушу. Их напор столь силён, что они легко передвигают с места на место прибрежные бревна и валуны. При этом слышны звуки, напоминающие звон разбитого стекла.

Как отмечает телеканал, ледяное цунами - редкое природное явление, вызываемое сильным ветром. Его порывы выдавливают скопления льдин на берег.

11:09, 21 апреля, 2021
Евгений Кандаков
278
0
#Татарстан\n#Кама\n#Елабуга\n#лед\n#ветер\n#видео