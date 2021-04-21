Ледяное цунами обрушилось на берег Камы в Татарстане

Из воды на сушу выталкивало льдины, которые легко передвигали валуны и бревна.



Елабуга. Татарстан. Из-за сильного ветра на реке Каме в Татарстане массы льда начало выталкивать на берег. Ледяное цунами сняли на видео жители Елабуги, сообщает телеканал «ТНВ».

На выложенных в социальные сети кадрах видно, как крупные льдины наползают на сушу. Их напор столь силён, что они легко передвигают с места на место прибрежные бревна и валуны. При этом слышны звуки, напоминающие звон разбитого стекла.

Как отмечает телеканал, ледяное цунами - редкое природное явление, вызываемое сильным ветром. Его порывы выдавливают скопления льдин на берег.