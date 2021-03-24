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Космонавт по имени Гав: персонаж советского мультфильма побывает на МКС

17:08, 24 марта, 2021
Евгений Кандаков
Космонавт по имени Гав: персонаж советского мультфильма побывает на МКС
17:08, 24 марта, 2021
Евгений Кандаков
28
0
#МКС\n#космос\n#коты\n#мультфильмы
Фото: twitter.com/IKleverochek
28
0

Игрушка будет «работать» индикатором невесомости, сообщил командир «Союза МС-18» Олег Новицкий.

Москва. На борту корабля «Союз МС-18», который скоро отправится к МКС, будет находиться необычный «пассажир». Космонавты возьмут с собой игрушку в виде котенка по имени Гав из популярного советского мультфильма, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

При этом для хвостатого «космонавта» нашли полезное дело: он будет использоваться в качестве индикатора невесомости. Об этом рассказал на предполетной онлайн-конференции командир корабля Олег Новицкий.

Также он напомнил, что в этом году любимому многими мультфильму исполняется 45 лет. «Он добрый, веселый», - добавил командир корабля.

Кстати, по словам Новицкого, на Земле котенка будет ждать щенок из того же мультфильма: «Собачка ожидает котенка дома, щенок останется у дочки, а котенок полетит с нами на МКС».

17:08, 24 марта, 2021
Евгений Кандаков
28
0
#МКС\n#космос\n#коты\n#мультфильмы