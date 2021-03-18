Причину выпадения желтого снега в Поволжье нашли в Китае

На необычный цвет осадков обратили внимание жители Ульяновской и Самарской областей.



Ульяновск. Ульяновская область. Жителей Ульяновской и Самарской областей встревожил необычный оттенок снега – от желтого до бежевого. Он шел в ночь на 18 марта, пишет «Интерфакс».

Информацию подтвердили в Ульяновском центре гидрометеослужбы. Такой снег был обнаружен метеорологами в столице региона, а также населенных пунктах Инза, Сурское, Базарный Сызган, Канадей, Карсун и Вешкайма.

В Минприроды региона заверили, что желтый снег для людей и экологии опасности не представляет. Цвет ему придали частицы обычного песка. В пробах воздуха превышений санитарных норм по примесям также выявлено не было.

«Аналогичная ситуация наблюдается в Самарской области. По предварительной информации областного Гидрометцентра, причиной окраса снега могут быть песчаные бури со стороны Китая», - объяснили в ведомстве.

Напомним, 15 марта на север Китая обрушилась рекордно сильная песчаная буря. В соседней Монголии от нее погибли 6 человек. В аэропортах китайской столицы из-за плохой видимости отменили около 400 авиарейсов.