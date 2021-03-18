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Причину выпадения желтого снега в Поволжье нашли в Китае

17:02, 18 марта, 2021
Евгений Кандаков
Причину выпадения желтого снега в Поволжье нашли в Китае
17:02, 18 марта, 2021
Евгений Кандаков
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#Поволжье\n#Ульяновская область\n#Самарская область\n#снег\n#Минприроды\n#стихийное бедствие\n#Китай\n#Монголия
Фото: pixabay.com
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На необычный цвет осадков обратили внимание жители Ульяновской и Самарской областей.

Ульяновск. Ульяновская область. Жителей Ульяновской и Самарской областей встревожил необычный оттенок снега – от желтого до бежевого. Он шел в ночь на 18 марта, пишет «Интерфакс».

Информацию подтвердили в Ульяновском центре гидрометеослужбы. Такой снег был обнаружен метеорологами в столице региона, а также населенных пунктах Инза, Сурское, Базарный Сызган, Канадей, Карсун и Вешкайма.

В Минприроды региона заверили, что желтый снег для людей и экологии опасности не представляет. Цвет ему придали частицы обычного песка. В пробах воздуха превышений санитарных норм по примесям также выявлено не было.

«Аналогичная ситуация наблюдается в Самарской области. По предварительной информации областного Гидрометцентра, причиной окраса снега могут быть песчаные бури со стороны Китая», - объяснили в ведомстве.

Напомним, 15 марта на север Китая обрушилась рекордно сильная песчаная буря. В соседней Монголии от нее погибли 6 человек. В аэропортах китайской столицы из-за плохой видимости отменили около 400 авиарейсов.

17:02, 18 марта, 2021
Евгений Кандаков
185
0
#Поволжье\n#Ульяновская область\n#Самарская область\n#снег\n#Минприроды\n#стихийное бедствие\n#Китай\n#Монголия