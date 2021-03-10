Новоселье: отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом

Жилье для нее освятил предстоятель Русской православной старообрядческой церкви Корнилий.



Абакан. Хакасия. Последняя представительница семьи сибирских отшельников-старообрядцев Агафья Лыкова начала обживать новую жилплощадь. Ранее для нее в глухой тайге построили добротный деревянный дом, пишет Лента.ру.

Как уже сообщалось, работы начались в декабре 2020 года. Средства по просьбе Лыковой выделил крупный предприниматель, чьи заводы находятся в Красноярском крае и Хакасии. Также миллиардер организовал визит к отшельнице предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви, митрополита Московского и всея Руси Корнилия. Он провел обряд освящения избы, после чего Агафья начала переезд.

Отшельнице исполнилось 76 лет. Ее семья в 30-е годы 20 века ушла из староверской деревни в лесную глушь, чтобы избежать контактов с новой властью. После 1946 года Лыковы окончательно обосновались на берегу притока Абакана реки Еринат в Хакасии. В 70-е годы их повстречали в тайге геологи. Лишь после этого семья начала общаться с незнакомыми людьми. Со временем отец, два брата и сестра Агафьи умерли, мать ушла из жизни еще в 60-е годы. С 1989 года отшельница ведет преимущественно одинокий образ жизни. Истории семьи Лыковых посвящено немало статей в СМИ, книгу о них написал известный журналист Василий Песков.