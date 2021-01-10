Новый штраф для водителей появился в России

Его будут взимать за проезд по платным дорогам.



Москва. С российских автомобилистов начнут взимать новый штраф. Он вступает в действие с 10 января, пишет РБК.

Наказание установлено для тех, кто безвозмездно пользуется платными дорогами.

За неоплаченный проезд по таким трассам с водителя легкового автомобиля взыщут 1500 рублей, грузовика и автобуса - 5000 рублей.

Речь идет о платных дорогах, не оснащенных пунктами оплаты со шлагбаумами. Они имеются, в частности, на ЦКАД в Подмосковье. Для движения по ним на машине должен быть установлен транспондер. Деньги за проезд могут быть списаны со счета этого устройства в течение самое большее 5 дней. Иначе водитель будет оштрафован.

Кстати, с 1 марта на российских дорогах появится новый знак.