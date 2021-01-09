Он заменит ныне существующую табличку с камерой на белом фоне.

Москва. Россия. С 1 марта в России появится новый дорожный знак — «Фотовидеофиксация». Об этом пишет Газета.ру.

Новый знак должен будет заменить уже существующую табличку фиксации нарушений ПДД. За пределами населённых пунктов новые знаки установят за 150-300 метров до начала зоны контроля. В населенных пунктах знак будет установлен только на въезде.

В МВД заявили, что введение нового знака нужно не только для информирования водителей о фотофиксации нарушений, но и для сокращения «избыточного применения запрещающих знаков».