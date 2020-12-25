Уральскую стюардессу, угостившую привередливого пассажира своим обедом, восстановили на работе

Первоначально девушке объявили выговор и заставили уволиться.



Екатеринбург. Свердловская область. Бортпроводницу «Уральских авиалиний», накормившую пассажира из собственного ланчбокса, восстановили на работе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

В компании девушка работала с 2017 года. В мае 2020 года ее уволили. Перед этим она отдала пассажиру эконом-класса свой обед, поскольку в стандартном меню не было затребованных им овощей. В итоге клиент остался доволен и даже оставил ей чаевые в размере 300 рублей. Стюардесса объяснила руководству, что поступила так, чтобы избежать конфликта с пассажиром. Однако ее поведение признали дисциплинарным проступком и после служебной проверки заставили покинуть компанию. При этом сотрудницу грозили уволить по статье, если она не напишет заявление об уходе по соглашению сторон.

Впоследствии в суде первой инстанции бортпроводница добилась признания увольнения незаконным и восстановления на работе. Также суд взыскал с авиакомпании в пользу истицы средний заработок за время вынужденного прогула в размере более 115 тыс. рублей. Кроме того, перевозчика обязали выплатить работнице 5 тыс. рублей компенсации.

«Уральские авиалинии» оспорили это решение в Свердловском областном суде, но успеха не добились.