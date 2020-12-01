Приняв российское гражданство, Сноуден сохранит американский паспорт

Об этом сообщил адвокат бывшего сотрудника ЦРУ Анатолий Кучерена.



Москва. Разоблачитель американских спецслужб Эдвард Сноуден получит российское гражданство, но при этом сохранит паспорт США. Такой вариант допускается законодательством РФ, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Анатолий Кучерена.

Юрист рассказал, что до конца этой недели его клиент должен собрать весь пакет необходимых документов и подать его в соответствующие органы.

Кучерена напомнил, что Сноуден прожил в России более 5 лет, изучил русский язык, так что проблем с получением гражданства он не ждет.

Напомним, в октябре бывший сотрудник спецслужб США получил бессрочный вид на жительство в России. После этого он решил стать россиянином, поскольку в декабре у него с супругой родится ребенок. Сноуден хотел бы, чтобы тот получил российское гражданство по праву рождения.

В 2013 году Эдвард Сноуден распространил секретные документы АНБ и ЦРУ. После этого он бежал в Гонконг, а затем в Россию, где находится до сих пор. В США Сноудена обвинили в шпионаже, ему грозит до 30 лет тюрьмы.