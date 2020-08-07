Этим видео она открыла серию фильмов о разных уголках России.

Блогер Ида Галич сняла большой и душевный фильм про Кавказ. Видео доступно на официальном канале Иды Галич в YouTube.



Фильм «Неизвестные флюиды. Владикавказ» длится один час и 17 минут. Ида Галич взяла интервью у мужчины-стилиста из Осетии, местного байкера без ног, рассказала о кавказских традициях и природе, вспомнила Бесланскую трагедию, побывала у памятника «Семь журавлей» и многое другое. У последнего места, кстати, телеведущая расплакалась.



Фанаты Иды Галич отметили душевность и эмоциональность выпуска:



— Ида, что ты делаешь с нами? Такая буря эмоций! История про байкера без ног прям порвала душу;

— только Идончик снимает такие душевные видео. И посмеялась, и поплакала. Ида, вы самая лучшая;

— весь выпуск и плакала, и смеялась. Это лучшее, что я посмотрела за последнее время. Формат шикарный и все так душевно. Прям вообще.

Это первое видео, с которого Ида Галич начала свое большое путешествие по России. «Мы будем показывать не только нереально красивую природу, но и говорить о проблемах. Разрушенные дома, отсутствие инфраструктуры, продажные чиновники», — рассказала автор.