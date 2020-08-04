Куда деть яблоки: топ-3 необычных рецепта

Яблочный сезон вот-вот на подходе, дачники готовят мешки-корзины-выходные, а мы — лучшие советы о том, как вкусно и интересно использовать летний урожай.



1. Яблочный хлеб. Вам понадобится по 2 бокала нарезанных яблок, сахара и муки, половина стакана растительного масла, 2 чайные ложки ванилина, по 1 чайной ложке разрыхлителя и соли, 2 яйца и щепотка молотой корицы.

Духовку разогреть до 180 градусов, яйца взбить с сахаром, маслом и ванилином. После добавьте яблоки. Эту массу смешайте с мукой, солью, разрыхлителем и корицей. Мешать до однородной массы. Тесто кладем в смазанную маслом форму. Хлеб должен запекаться около 15 минут. Еще 10 минут блюдо должно остывать

2. Быстрое повидло. На 1 кг сахара вам понадобится 3 кг яблок. С чистых яблок нужно снять кожицу, а далее плоды разрезать на 4 части. Сложите их в кастрюлю и засыпьте сахаром. Настаиваться яблоки должны около 12 часов. После поставьте эту массу на небольшой огонь и дождитесь закипания. Когда это произойдет и варенье начнет пениться, выключите огонь. Полученное варенье разложите по стерилизованным банкам и закройте стерильными крышками.

3. Яблочный сидр. Вам понадобится 5 кг яблок и 800 г сахара. Мыть яблоки не обязательно, можно просто протереть их тряпочкой.

Далее крупно нарежьте фрукты и пропустите их через мясорубку. Все что получилось — смешать с 750 г сахара и разложить по чистым и сухим банкам.

Не забудьте оставить место для брожения, сосуды должны быть пустыми примерно на четверть. Банки накройте марлей, закрепите ткань канцелярской резинкой.

Сосуды стоит отнести в темное помещение с комнатной температурой. Оставьте их там на 4 дня, ежедневно помешивая пюре. После отожмите сок через марлю и перелейте в другие (тоже чистые и сухие) банки и поставьте водяной затвор (иногда в этом случае используют резиновые перчатки).

Теперь будущий сидр будет готовиться 2 месяца. Отнесите его в то же помещение, где изначально хранили банки. После этого сцедите напиток — нужно, чтобы весь осадок остался на дне. Вставьте в емкость трубку или тонкий шланг, вдохните через него и направьте поток в подготовленную банку. Профильтруйте через марлю, сложенную в несколько слоев.

На дно бутылей положите сахар из расчета 10 г на литр напитка. Влейте сидр и закройте крышками. Дополнять до самых верхов жидкость не стоит. Перенесите емкости в темное и теплое место на 2 недели, а далее — на три дня — в прохладное. Сидр готов!