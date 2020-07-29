Из Симферополя в Сочи на поезде: с 11 августа курорты свяжут прямыми маршрутами

Маршрут пройдет через Керченский мост.



Симферополь. Крым. В августе новые маршруты поездов «Таврия» свяжут Симферополь с Адлером и Ростовом-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании «Гранд Сервис Экспресс», организующей перевозки.

Воспользоваться новыми маршрутами можно будет раз в 3 дня. В частности, первый состав поезда № 315/316 отправится 11 августа в 19:10 из Симферополя. В Адлер он прибывает на следующий день в 16:42, в Ростов-на-Дону - в 11:56.

Поезд № 315/316 Симферополь - Адлер идет через Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревское и Сочи. В пути он находится 19 часов.

Маршрут поезда № 415/416 Симферополь - Ростов-на-Дону проходит через станции Тимашевскую и Староминскую. В конечный пункт он прибывает через 15 часов после отбытия из столицы Крыма.

В пресс-службе железнодорожной компании подчеркнули, что благодаря новым маршрутам южные города станут ближе, а дорога будет комфортнее. Удобством для пассажиров является и то, что основную часть пути поезда проходят ночью.

Кстати, поезда «Таврия» уже связывают Симферополь с Москвой, Кисловодском, Вологдой и Екатеринбургом. Также они курсируют из Севастополя в Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, поезда «Таврия» ходят из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова в Евпаторию. А из Екатеринбурга в Крым и обратно можно попасть двумя разными маршрутами: через Волгоград и Казань.