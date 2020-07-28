Роспотребнадзор: в Черном море стали чаще находить мертвых дельфинов

Смертность среди морских млекопитающих вызвана антропогенными факторами, считают в ведомстве.



Новороссийск. Краснодарский край. В Черноморо-Азовском морском управлении Роспотребнадзора объяснили, почему в Черном море участились случаи массовой гибели дельфинов. Об этом пишет «Российская газета».

В ведомстве подтвердили, что мертвых афалин стали находить чаще. Увеличение смертности среди морских млекопитающих отмечается с 2017 года в периоды с апреля по июнь. Дельфины гибнут в основном из-за антропогенных факторов: запутываются в рыбацких сетях, получают травмы от соприкосновения с винтами судов. Кроме того, у животных снизился иммунитет из-за недокорма, вызванного активным промыслом рыбы.

Не последней из причин могут быть и разливы топлива с морских судов. Ранее по фактам загрязнения нефтепродуктами берега и акватории Черного моря в Геленджике, поселке Джемете под Анапой и Волна Темрюкского района были возбуждены дела об административных правонарушениях, напоминает издание. Виновных разыскивает отдел МВД России по Геленджику.