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Роспотребнадзор: в Черном море стали чаще находить мертвых дельфинов

16:08, 28 июля, 2020
Евгений Кандаков
Роспотребнадзор: в Черном море стали чаще находить мертвых дельфинов
16:08, 28 июля, 2020
Евгений Кандаков
47
0
#Роспотребнадзор\n#экология\n#животные\n#Краснодарский край\n#природа\n#загрязнения\n#дельфины\n#море
Фото: pixabay.com
47
0

Смертность среди морских млекопитающих вызвана антропогенными факторами, считают в ведомстве.

Новороссийск. Краснодарский край. В Черноморо-Азовском морском управлении Роспотребнадзора объяснили, почему в Черном море участились случаи массовой гибели дельфинов. Об этом пишет «Российская газета».

В ведомстве подтвердили, что мертвых афалин стали находить чаще. Увеличение смертности среди морских млекопитающих отмечается с 2017 года в периоды с апреля по июнь. Дельфины гибнут в основном из-за антропогенных факторов: запутываются в рыбацких сетях, получают травмы от соприкосновения с винтами судов. Кроме того, у животных снизился иммунитет из-за недокорма, вызванного активным промыслом рыбы.

Не последней из причин могут быть и разливы топлива с морских судов. Ранее по фактам загрязнения нефтепродуктами берега и акватории Черного моря в Геленджике, поселке Джемете под Анапой и Волна Темрюкского района были возбуждены дела об административных правонарушениях, напоминает издание. Виновных разыскивает отдел МВД России по Геленджику.

16:08, 28 июля, 2020
Евгений Кандаков
47
0
#Роспотребнадзор\n#экология\n#животные\n#Краснодарский край\n#природа\n#загрязнения\n#дельфины\n#море

 

 

 


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