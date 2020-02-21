В Минпромторге обосновали предложение повысить транспортный налог на старые машины

Речь идет только о коммерческих автомобилях.



Москва. Причину предлагаемого повышения транспортного налога объяснили в министерстве промышленности и торговли России. Об этом пишут «Известия».

Как прокомментировали изданию в пресс-службе ведомства, речь идет о коммерческих автомобилях экологического класса «Евро-3» и ниже. Таких машин в стране насчитывается более 3 млн. Из-за высокого уровня вредных выбросов в атмосферу, они наносят заметный ущерб экологии и здоровью граждан.

Если же повысить налог, у владельцев автостарья появится дополнительный стимул обновить технику, то есть приобрести новые и транспортные средства, менее вредные для окружающей среды, считают в Минпромторге. Это, в свою очередь, улучшит экологическую обстановку.

Ранее стало известно, что ведомство предложило повысить с 2021 года базовую ставку транспортного налога на коммерческие автомобили класса «Евро-3» и ниже.