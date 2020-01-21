Яйцо динозавра с зародышем внутри выставил на продажу ветеринар из Архангельска

За находку владелец попросил 770 777 рублей.



Архангельск. Архангельская область. Житель Архангельска нашел на реке Онеге окаменелое яйцо динозавра и решил его продать. В начале января он разместил объявление на Avito, пишет «Интерфакс».

Цена лота составляет сейчас 770 777 рублей, поначалу владелец просил за него на 20 тыс. меньше.

Мужчина обнаружил яйцо в 2010 году. По мнению продавца, его находке - от 65 до 120 млн лет. Отложившего яйцо динозавра владелец относит к тероподам – подотряду, известному такими хищниками, как знаменитый тираннозавр. Также сообщается, что внутри яйца находится эмбрион размером со спичечный коробок.

Продавец не отдавал свою находку на экспертизу, но уверен в правоте своих слов, поскольку имеет ветеринарное образование. Покупателю он готов показать место, где нашел яйцо.

Как рассказал «Интерфаксу» первый проректор Северного (Арктического) федерального университета Борис Филиппов, в Архангельской области палеонтологи находят, как правило, останки не динозавров, а их предшественников по эволюционной лестнице – зверозубых ящеров. Они являются также предками млекопитающих, жили в Пермском периоде (299-252 млн лет тому назад), который предшествовал Мезозойской эре. Впрочем, полностью возможность находки яйца динозавра в Архангельской области доктор биологических наук Борис Филиппов не исключил.