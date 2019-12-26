Россиянам разрешили регистрировать новые машины в автосалонах

Постановление вступит в силу с 1 января.

Москва. Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее автодилерам самостоятельно ставить новые машины на учет в ГИБДД, освободив от этой обязанности покупателей. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года, пишет «Коммерсантъ».

При этом автодилер должен быть включен в специальный реестр МВД и иметь в штате сотрудников, умеющих проводить осмотр.

В автосалоне покупатель сможет получить свидетельство о регистрации и госномер на машину. Стоимость услуги не должна превышать 500 рублей.

В то же время эксперты, опрошенные изданием, сомневаются в том, что автодилеры готовы к нововведению. Вероятнее всего, постановление начнет работать не сразу, считают специалисты.