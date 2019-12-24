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Самые хайповые новости 2019 года журналисты RT зашифровали в один ролик

17:47, 24 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Самые хайповые новости 2019 года журналисты RT зашифровали в один ролик
17:47, 24 декабря, 2019
Евгений Кандаков
48
0
#телевидение\n#видео\n#новости\n#розыгрыши призов\n#загадки
Фото: скриншот видео с youtube.com
48
0

Тот, кто расшифрует его первым, получит приз от редакции.

Москва. Новогодний подарок любителям информационных программ и головоломок подготовило RT. В одном ролике сотрудники агентства зашифровали подборку самых хайповых новостей уходящего 2019 года.

Слово, закрытое в начале ролика табличкой «сensored», можно узнать, досмотрев видео до конца. Остальные загадки трехминутного клипа следует отгадывать, вспоминая главные события, о которых сообщали ведущие новостные телеканалы и агентства мира с января по декабрь. Первому зрителю, который оставит правильный ответ в комментариях, редакция RT обещает приз.

RT вас всех [censored]!

В этом ролике мы зашифровали самые хайповые новости 2019 года. Сможете отгадать все? Присылайте ваши версии в комментарии. Первый, кто правильно расшифрует все символы в клипе, получит приз от RT. Поздравляем вас с Новым 2020 годом!

17:47, 24 декабря, 2019
Евгений Кандаков
48
0
#телевидение\n#видео\n#новости\n#розыгрыши призов\n#загадки

 

 

 


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