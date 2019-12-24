Самые хайповые новости 2019 года журналисты RT зашифровали в один ролик

Тот, кто расшифрует его первым, получит приз от редакции.
Москва. Новогодний подарок любителям информационных программ и головоломок подготовило RT. В одном ролике сотрудники агентства зашифровали подборку самых хайповых новостей уходящего 2019 года.
Слово, закрытое в начале ролика табличкой «сensored», можно узнать, досмотрев видео до конца. Остальные загадки трехминутного клипа следует отгадывать, вспоминая главные события, о которых сообщали ведущие новостные телеканалы и агентства мира с января по декабрь. Первому зрителю, который оставит правильный ответ в комментариях, редакция RT обещает приз.
RT вас всех [censored]!
В этом ролике мы зашифровали самые хайповые новости 2019 года. Сможете отгадать все? Присылайте ваши версии в комментарии. Первый, кто правильно расшифрует все символы в клипе, получит приз от RT. Поздравляем вас с Новым 2020 годом!