Иногда они возвращаются: россиянам рассказали о способах борьбы с «супертараканами»

Насекомые с повышенной живучестью вновь заселяют кухни.

Москва. Тараканы снова стали обитателями многих российских квартир, причем вывести их становится все труднее. Откуда берутся «супертараканы» и как от них избавиться, рассказала радио Sputnik сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Светлана Рославцева.

По словам специалиста, вредители заселяют квартиры из конкретных очагов. Таковыми могут быть кафе и магазины, администрация которых экономит на дезинфекции. Еще один возможный вариант – неряшливые жильцы. Достаточно одной «нехорошей» квартиры на подъезд, чтобы у всех соседей появились незваные «сожители».

Вывести тараканов сложно из-за их резистентности. Этот научный термин означает, что насекомые быстро привыкают к используемым против них средствам, пояснила Светлана Рославцева. А значит, залог победы в войне против особо стойких «супертараканов» - в разнообразии применяемых химикатов.

«Надо заменить средство борьбы на другое по составу. Мы рекомендуем использовать неорганические вещества. Особенно надо обращать внимание на приманки с борной кислотой. Также есть препараты, которые включают в себя диатомит и борную кислоту», ‒ уточнила Светлана Рославцева.

Указанные выше действующие вещества эффективны лишь против насекомых, для людей они малотоксичны. Если соблюдать указания инструкций, отравления можно не опасаться, отметил специалист.