В ХМАО экс-начальница отдела судебных приставов не регистрировала дела, чтобы не работать

Ущерб государству составил около 5 млн рублей.

Ханты-Мансийск. ХМАО. В Ханты-Мансийске бывшая руководитель отдела судебных приставов не регистрировала дела, чтобы сократить объемы своей работы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Установлено, что экс-глава за 2017 год не зарегистрировала 214 судебных исполнительных документов о взыскании штрафов. Таким образом в казну не поступили более 4,7 млн рублей, а нарушители не понесли наказания.

Возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий.