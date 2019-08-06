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В ХМАО экс-начальница отдела судебных приставов не регистрировала дела, чтобы не работать

12:40, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
В ХМАО экс-начальница отдела судебных приставов не регистрировала дела, чтобы не работать
12:40, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
168
0
#судебные приставы\n#Прокуратура\n#работа\n#лень\n#Ханты-Мансийск
Фото: slawa.su
168
0

Ущерб государству составил около 5 млн рублей.

Ханты-Мансийск. ХМАО. В Ханты-Мансийске бывшая руководитель отдела судебных приставов не регистрировала дела, чтобы сократить объемы своей работы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Установлено, что экс-глава за 2017 год не зарегистрировала 214 судебных исполнительных документов о взыскании штрафов. Таким образом в казну не поступили более 4,7 млн рублей, а нарушители не понесли наказания.

Возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий.   

12:40, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
168
0
#судебные приставы\n#Прокуратура\n#работа\n#лень\n#Ханты-Мансийск

 

 

 


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