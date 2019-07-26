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На Камчатке медведи поиграли в футбол

18:10, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
На Камчатке медведи поиграли в футбол
18:10, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#интернет\n#футбол\n#Камчатка\n#медведи
Фото: Кадр из видео
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«Матч» попал в объектив видеокамеры.

Камчатский край. В интернете появилось видео, на котором двое медвежат играют с мячом на Камчатке. Как сообщают «Известия», ролик опубликовало РЕН ТВ в пятницу, 26 июля.

Игра животных напоминает футбол. Один из медвежат будто забивает пенальти в ворота, где стоит его брат. Тот ловит мяч и ведёт его дальше, а соперник пытается перехватить подачу.

Также сообщается, что 16 июня в Амурской области в объектив фотоловушки попало семейство медведей. Звериная семья оказалась в районе подкормочной площадки. Специалисты управления по охране животного мира не смогли сказать точно, специально ли медведица привела туда свой выводок или нет. Однако в это же время они отметили, что медвежатам там очень понравилось.

«Время детишки провели неплохо. Как и положено малышам их возраста, заинтересовались песочницей и даже умудрились ничего не сломать», — отметили специалисты.

18:10, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
247
0
#интернет\n#футбол\n#Камчатка\n#медведи

 

 

 


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