На Камчатке медведи поиграли в футбол

«Матч» попал в объектив видеокамеры.

Камчатский край. В интернете появилось видео, на котором двое медвежат играют с мячом на Камчатке. Как сообщают «Известия», ролик опубликовало РЕН ТВ в пятницу, 26 июля.

Игра животных напоминает футбол. Один из медвежат будто забивает пенальти в ворота, где стоит его брат. Тот ловит мяч и ведёт его дальше, а соперник пытается перехватить подачу.

Также сообщается, что 16 июня в Амурской области в объектив фотоловушки попало семейство медведей. Звериная семья оказалась в районе подкормочной площадки. Специалисты управления по охране животного мира не смогли сказать точно, специально ли медведица привела туда свой выводок или нет. Однако в это же время они отметили, что медвежатам там очень понравилось.

«Время детишки провели неплохо. Как и положено малышам их возраста, заинтересовались песочницей и даже умудрились ничего не сломать», — отметили специалисты.