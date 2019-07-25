В России мелкие ДТП разрешат оформлять на смартфоне

В 2021 году сервис заработает во всех регионах страны.

Москва. Мелкие аварии с 1 ноября будут оформляться через приложение «Помощник ОСАГО». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету «Коммерсант».

Пилотный запуск пройдет в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленобласти. Чтобы заполнить протокол ДТП, в приложении нужно сфотографировать повреждения, описать схему аварии, ввести данные второго водителя. Черновик извещения утверждает вторая сторона на портале «Госуслуг».

В 2021 году сервис заработает во всех регионах. В 2022 году через приложение будет возможно подавать заявление на возмещение убытков.