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Путешественник Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане на весельной лодке

14:10, 24 марта, 2019
14:10, 24 марта, 2019
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#путешествие\n#океан
Фото: flickr.com
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Сейчас шторм идёт на спад, ветер упал до 45 км/ч.

Москва. Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане во время одиночного путешествия на весельной лодке. Сейчас шторм идёт на спад, ветер упал до 45 км/ч, сообщает RT со ссылкой на главу штаба экспедиции Оскара Конюхова.

«Фёдор впервые пережил шторм в 12 баллов на вёсельной лодке за все свои походы на вёслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны», — сказал конюхов-младший.

По прогнозу погоды, с понедельника в район придёт новый шторм, а в середине недели ещё один.

В штабе считают, что за 7 дней Конюхову предстоит выдержать еще четыре шторам с короткими перерывами.

«Но эти перерывы в 12—15 часов не позволят Южному океану успокоиться, и волна 5—6 метров будет сопровождать лодку до четверга», - пишет RT.

14:10, 24 марта, 2019
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#путешествие\n#океан

 

 

 


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