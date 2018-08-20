В России отказались от планов строительства вертолётоносцев

Об этом заявил глава минпромторга Денис Мантуров.

Москва. Глава минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия отказалась от планов строительства вертолётоносцев. Об этом пишет RT.

«По вопросу строительства вертолётоносца могу точно сказать, что вертолётоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут», - сказал политик.

По словам Мантурова, современные корабли-носители вертолетов должны присутствовать в различных категориях судов военно-морского флота (ВМФ). Также, вертолетное крыло должно обязательно быть на авианесущих кораблях, а в качестве средств высадки вертолеты должны присутствовать на десантных судах.

Вопросы о строительстве авианосца для ВМФ находятся в стадии обсуждения.