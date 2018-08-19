Самой красивой женой и мамой России стала Анна Телегина из Твери

Торжественная церемония награждения состоялась в московском молодежном доме «Планета КВН» в субботу, 19 августа.

Москва. Титул «Миссис Россия – 2018» завоевала Анна Телегина из Твери. Как пишут «Известия», церемония награждения состоялась в московском молодежном доме «Планета КВН» в субботу, 19 августа.

Объявила победительницу этого года президент конкурса красоты Алла Маркина, а корону девушке вручила победительница прошлого года Полина Диброва.

Первой вице-миссис стала Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, второй — Евгения Бурло из Геленджика. Кроме того, Гран-при конкурса получила Татьяна Грязнова из Нижнего Новгорода, а «Мамой года» стала 52-летняя Елена Лазаренко, воспитывающая восемь детей.

За звание самой красивой мамы и жены боролись 30 участниц из разных городов страны, среди которых 11 многодетных матерей. Самой юной была 23-летняя москвичка Анна Васютина, а самой старшей — 52-летняя Елена Лазаренко из Нижнего Новгорода.