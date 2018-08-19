play
pause
  • $ 66.88 ↓
  • € 76.18 ↑

Самой красивой женой и мамой России стала Анна Телегина из Твери

13:03, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
13:03, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
1954
0
#конкурс\n#Россия\n#красота
Фото: www.instagram.com/anastasiya_semke (победительница справа)
1954
0

Торжественная церемония награждения состоялась в московском молодежном доме «Планета КВН» в субботу, 19 августа.

Москва. Титул «Миссис Россия – 2018» завоевала Анна Телегина из Твери. Как пишут «Известия», церемония награждения состоялась в московском молодежном доме «Планета КВН» в субботу, 19 августа.

Объявила победительницу этого года президент конкурса красоты Алла Маркина, а корону девушке вручила победительница прошлого года Полина Диброва.

Первой вице-миссис стала Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, второй — Евгения Бурло из Геленджика. Кроме того, Гран-при конкурса получила Татьяна Грязнова из Нижнего Новгорода, а «Мамой года» стала 52-летняя Елена Лазаренко, воспитывающая восемь детей.

За звание самой красивой мамы и жены боролись 30 участниц из разных городов страны, среди которых 11 многодетных матерей. Самой юной была 23-летняя москвичка Анна Васютина, а самой старшей — 52-летняя Елена Лазаренко из Нижнего Новгорода.

13:03, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
1954
0
#конкурс\n#Россия\n#красота

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В ГИБДД Удмуртии подтвердили информацию о двух погибших в ДТП на Сарапульском тракте

09:30, 13 августа, 2018
8561

Семья из Сарапула застряла на одном из островов на Каме

7565
08:30, 15 августа, 2018

Огромная пробка на Сарапульском тракте, сбитые пешеход и велосипедист в Ижевске: что произошло минувшей ночью

6539
08:00, 13 августа, 2018

Двое жителей Удмуртии напоили и изнасиловали спящую девочку-подростка

4954
15:29, 13 августа, 2018

В Удмуртии ликвидируют один из следственных изоляторов УФСИН

4942
11:30, 18 августа, 2018

На берег Крыма выбросило более 60 мертвых осетров и двух дельфинов

13:50, 16 августа, 2018
12447

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж

3513
15:46, 13 августа, 2018

Москвичка нашла заброшенный отдел УФМС

2181
14:40, 17 августа, 2018

Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки

2082
19:57, 14 августа, 2018

Директор Лаймы Вайкуле назвал «раздутым» ее заявление о Крыме

2081
10:35, 12 августа, 2018

Одиннадцать человек погибли в результате обрушения моста в Италии

16:29, 14 августа, 2018
2151

На севере Италии обрушится автомобильный мост

1972
15:30, 14 августа, 2018

Samsung хочет выпустить смартфон-раскладушку

1941
09:32, 14 августа, 2018

В 500 км от российской границы США удвоят численность военных

1939
19:00, 15 августа, 2018

Около 20 человек считаются без вести пропавшими после обрушения моста в Генуе

1874
18:45, 16 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

17 августа, 2018

Разливы Камы

17 августа, 2018

25 лет назад состоялся мотопробег Ижевск Кейптаун

17 августа, 2018