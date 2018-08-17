Дело о взломе баз данных аэропорта «Кольцово» и хищении 1,2 млрд рублей передали в суд

Два человека сообщества заключены под стражу.

Екатеринбург. Свердловская область. В суд направили дело о взломе базы данных аэропорта «Кольцово» и хищении 1,2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Как предполагает следствие, они создали и распространили через интернет вредоносное программное обеспечение. В результате чего получили доступ к счетам клиентов банков, откуда похитили 1,2 млрд рублей.

Также члены сообщества незаконно получили доступ к базе аэропорта.

Сейчас двое обвиняемых заключены под стражу. В отношении остальных расследование продолжается.