Дело о взломе баз данных аэропорта «Кольцово» и хищении 1,2 млрд рублей передали в суд

Два человека сообщества заключены под стражу.
Екатеринбург. Свердловская область. В суд направили дело о взломе базы данных аэропорта «Кольцово» и хищении 1,2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
Как предполагает следствие, они создали и распространили через интернет вредоносное программное обеспечение. В результате чего получили доступ к счетам клиентов банков, откуда похитили 1,2 млрд рублей.
Также члены сообщества незаконно получили доступ к базе аэропорта.
Сейчас двое обвиняемых заключены под стражу. В отношении остальных расследование продолжается.