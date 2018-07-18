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Коту-предсказателю Ахиллу ищут новый дом

10:00, 18 июля, 2018
Анна Торхова
10:00, 18 июля, 2018
Анна Торхова
167
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#семья\n#Санкт-Петербург\n#предсказания\n#Эрмитаж\n#кот
Фото: vk.com/hermitage_museum
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Приютить животное готовы 27 человек.

Санкт-Петербург. Коту-оракулу Ахиллу из Эрмитажа ищут новый дом. В списке желающих приютить питомца насчитывается уже 27 человек, сообщают РИА «Новости».

По словам ветеринарного врача кота Анны Кондратьевой, Ахилл заслужил спокойную жизнь и в семье ему будет гораздо комфортнее. Стоит учитывать и тот факт, что у животного есть проблемы со здоровьем – кот ничего не слышит.

Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Эрмитажу выплачивать Ахиллу пенсию в связи с «кошачьими заслугами». Пенсия включала бы в себя корм и наполнитель для лотка.

10:00, 18 июля, 2018
Анна Торхова
167
0
#семья\n#Санкт-Петербург\n#предсказания\n#Эрмитаж\n#кот

 

 

 


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