Коту-предсказателю Ахиллу ищут новый дом

Приютить животное готовы 27 человек.

Санкт-Петербург. Коту-оракулу Ахиллу из Эрмитажа ищут новый дом. В списке желающих приютить питомца насчитывается уже 27 человек, сообщают РИА «Новости».

По словам ветеринарного врача кота Анны Кондратьевой, Ахилл заслужил спокойную жизнь и в семье ему будет гораздо комфортнее. Стоит учитывать и тот факт, что у животного есть проблемы со здоровьем – кот ничего не слышит.

Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Эрмитажу выплачивать Ахиллу пенсию в связи с «кошачьими заслугами». Пенсия включала бы в себя корм и наполнитель для лотка.