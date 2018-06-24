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В России стоимость турпутевок возрастет на 10%

14:00, 24 июня, 2018
Анна Торхова
14:00, 24 июня, 2018
Анна Торхова
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#отдых\n#бензин\n#Москва\n#отпуск\n#лето\n#путешествие
Фото: pixabay.com
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Связано это с высокими ценами на топливо.

Москва. В России туристические путевки ближе к зиме подорожают на 10 %. Как пишет Российская Газета, связано это с высокими ценами на топливо.

Как отметил руководитель Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин, тем, кто уже купил туры, можно не волноваться. Большинство фирм пока берут на себя нагрузку, связанную со скачком цен.

По его словам, до конца лета цены на путевки не изменятся, но в перспективе изменения будут, поскольку никто не пожелает работать в ущерб собственному бизнесу.  

14:00, 24 июня, 2018
Анна Торхова
333
0
#отдых\n#бензин\n#Москва\n#отпуск\n#лето\n#путешествие

 

 

 


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