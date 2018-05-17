В Сахалинском зоопарке кенгуру «усыновил» двух малышей-капибар

Самец взял «шефство» над двумя детенышами.

Южно-Сахалинск. Сахалинская область. Необычные взаимоотношения сложились между животными разных видов в Сахалинском зооботаническом парке. Как сообщает пресс-служба учреждения, кенгуру начал опекать недавно привезенных детенышей капибары.

В природе эти животные между собой не пересекаются. Капибары (водосвинки) – самые крупные в мире грызуны, населяют Южную Америку. Кенгуру – сумчатые из Австралии. Те и другие – травоядные, их поселили в одном вольере. И вот тут-то началось самое интересное.

Кенгуру по кличке Беня взял «шефство» над новичками-капибарами Лунтиком и Фунтиком. Он сопровождает их на прогулках и всячески выражает свою заботу о малышах. Те приняли эти знаки внимания как должное, и ни на шаг не отходят от «опекуна».

Скоро для капибар обустроят бассейн, ведь это полуводные животные. Сейчас они усиленно питаются и обещают достичь веса в 65 килограммов, обычного для взрослой особи.