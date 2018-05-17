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В Сахалинском зоопарке кенгуру «усыновил» двух малышей-капибар

19:57, 17 мая, 2018
Евгений Кандаков
19:57, 17 мая, 2018
Евгений Кандаков
443
0
#зоопарк\n#животные\n#звери\n#курьезы\n#Сахалин
Фото: sakhalinzoo.ru
443
0

Самец взял «шефство» над двумя детенышами.  

Южно-Сахалинск. Сахалинская область. Необычные взаимоотношения сложились между животными разных видов в Сахалинском зооботаническом парке. Как сообщает пресс-служба учреждения, кенгуру начал опекать недавно привезенных детенышей капибары. 

В природе эти животные между собой не пересекаются. Капибары (водосвинки) – самые крупные в мире грызуны, населяют Южную Америку. Кенгуру – сумчатые из Австралии. Те и другие – травоядные, их поселили в одном вольере. И вот тут-то началось самое интересное. 

Кенгуру по кличке Беня взял «шефство» над новичками-капибарами Лунтиком и Фунтиком. Он сопровождает их на прогулках и всячески выражает свою заботу о малышах. Те приняли эти знаки внимания как должное, и ни на шаг не отходят от «опекуна». 

Скоро для капибар обустроят бассейн, ведь это полуводные животные. Сейчас они усиленно питаются и обещают достичь веса в 65 килограммов, обычного для взрослой особи.

19:57, 17 мая, 2018
Евгений Кандаков
443
0
#зоопарк\n#животные\n#звери\n#курьезы\n#Сахалин

 

 

 


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