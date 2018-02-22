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В Москве в День защитника Отечества можно будет сразиться с роботом-гладиатором

12:32, 22 февраля, 2018
Александра Бобрович
12:32, 22 февраля, 2018
Александра Бобрович
872
0
#отдых\n#Москва\n#День защитника Отечества\n#праздники\n#роботы
Фото: mos.ru
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Необычные поединки будут организованы в одном из павильонов ВДНХ.

Москва. В российской столице в День защитника Отечества можно будет сразиться с роботом-гладиатором. Необычные поединки будут организованы в одном из павильонов ВДНХ, сообщается на сайте мэра Москвы.  

В нем организаторы установят специальный ринг. Бой с роботом будет длиться одну минуту. При этом участникам нужно будет устоять на ногах, увернуться от ударов «железного» соперника и атаковать его в ответ.  

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Таким необычным способом жителям и гостям столицы предлагают проверить свою выносливость и скорость реакции, а также больше узнать о приемах рукопашного боя. Отмечается, что в первую очередь внимание уделяется его защитным элементам.  

Сам же робот-гладиатор, по сути, является механическим тренажером, способным отслеживать место, силу, скорость и количество ударов. В высоту он достигает 170 см и оснащен пятью специальными манипуляторами. Во время работы они двигаются или вращаются в зависимости от  алгоритма, которую задает специальная программа. Управляет роботом оператор при помощи сенсорного дисплея.  

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Увидеть необычного спарринг-партнера сможет каждый желающий. Померяться силой с «железным» гладиатором можно будет с 23 по 25 февраля в павильоне «Робостанция».

12:32, 22 февраля, 2018
Александра Бобрович
872
0
#отдых\n#Москва\n#День защитника Отечества\n#праздники\n#роботы

 

 

 

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