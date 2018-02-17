Жителю Уфы удалось выиграть в лотерею 26 млн рублей

Счастливчик угадал 5 чисел и получил ряд дополнительных призов.

Уфа. Республика Башкортостан. Более 26 млн рублей составил суммарный выигрыш в лотерею жителя Уфы. Как сообщается на сайте компании-организатора лотереи, неизвестный пока счастливчик сумел правильно указать 5 чисел из 36.

Кроме того, уфимец получит еще 4 выигрыша за отдельные угаданные цифры. Билет стоимостью 480 рублей был приобретен в одной из розничных точек столицы Башкирии.

Победителя ожидают в Москве для оформления выигрыша.

Напомним, в прошлом году житель Сочи выиграл в лотерею 364,7 млн рублей.