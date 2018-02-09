В подмосковном Марьино у мусорного контейнера нашли коробку с новорожденными медвежатами

Малышей отправят на реабилитацию, а в будущем вернут в живую природу.

Марьино. Московская область. В подмосковном Марьино у мусорного контейнера нашли коробку с новорожденным медвежатами. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, на улице малышей обнаружил сотрудник газеты «Московская перспектива».

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По данным ведомства, мужчина увидел найденышей вечером 8 февраля рядом с мульдой своего дома. Позднее на место приехали специалисты центра передержки департамента природопользования.

После осмотра выяснилось, что медвежата еще не привыкли к людям и в будущем их можно будет вернуть в живую природу. Как рассказал глава столичного ведомства Антон Кульбачевский, по этой причине малышей решили отправить на реабилитацию в торопецкую биологическую станцию «Чистый лес» в Тверской области.

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«У биостанции есть большой опыт по адаптации и возвращению в живую природу медведей, поэтому мы решили обратиться за помощью к ним. Мы совместно несколько лет назад уже вернули в живую природу медведицу Викторию, которую также нашли на территории Марьино», - отметил он.