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      В подмосковном Марьино у мусорного контейнера нашли коробку с новорожденными медвежатами

      13:52, 09 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      13:52, 09 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      784
      0
      #животные\n#Москва\n#природа\n#мусорки\n#медведи
      Фото: pixabay.com
      784
      0

      Малышей отправят на реабилитацию, а в будущем вернут в живую природу.

      Марьино. Московская область. В подмосковном Марьино у мусорного контейнера нашли коробку с новорожденным медвежатами. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, на улице малышей обнаружил сотрудник газеты «Московская перспектива».  

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      По данным ведомства, мужчина увидел найденышей вечером 8 февраля рядом с мульдой своего дома. Позднее на место приехали специалисты центра передержки департамента природопользования.  

      После осмотра выяснилось, что медвежата еще не привыкли к людям и в будущем их можно будет вернуть в живую природу.  Как рассказал глава столичного ведомства Антон Кульбачевский, по этой причине малышей решили отправить на реабилитацию в торопецкую биологическую станцию «Чистый лес» в Тверской области.  

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      «У биостанции есть большой опыт по адаптации и возвращению в живую природу медведей, поэтому мы решили обратиться за помощью к ним. Мы совместно несколько лет назад уже вернули в живую природу медведицу Викторию, которую также нашли на территории Марьино», - отметил он. 

      13:52, 09 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      784
      0
      #животные\n#Москва\n#природа\n#мусорки\n#медведи

       

       

       

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