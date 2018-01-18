Голодный песец, вымогающий улов у рыбака под Норильском, стал хитом Интернета

Благодаря своей настырности и обаянию, пушистый зверек в итоге выпросил у человека мойву.

Норильск. Красноярский край. Забавного любителя свежей мойвы заснял на видео рыбак из Норильска. Ролик с песцом, подбирающимся к лунке, в которой хранился улов, развеселил россиян и набрал уже больше 100 тысяч просмотров в Интернете.

На кадрах видно, как обнаглевший хищник пытается обокрасть рыбака. Мужчина шикает на непрошенного гостя, пытается отговорить его от воровства, объясняет, что «в моей лунке – моя рыба!», но ничего не помогает. Песец отбегает, но тут же вновь возвращается.

Когда хвостатый мародер начал копать в снегу подкоп к рыбе, сердце рыбака растаяло, и он перестал прогонять четвероного грабителя. После этого песец вволю наелся свежей мойвы.