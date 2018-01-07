В Новосибирском зоопарке появились на свет детеныши пумы

Один котенок уже выходит из укрытия и пробует на вкус мясо.

Новосибирск. О прибавлении в семействе североамериканских пум сообщили в Новосибирском зоопарке. По данным пресс-службы учреждения, самка по кличке Милана родила еще в конце ноября прошлого года, однако до недавнего времени скрывала свое потомство от посторонних глаз.

Сотрудники зоопарка знали о приплоде, но не тревожили мать. Как пояснила завотделом хищных животных Роза Соловьева, в домик, где 10-летняя пума выкармливает своих котят, заглянуть непросто. Поэтому до сих пор неизвестно, сколько детенышей родила Милана от 14-летнего самца Гудзона. Обычно у пум их бывает до 6 в выводке.

Но недавно один из них попал в объектив фотокамеры. Очаровательный голубоглазый котенок вышел из укрытия, огляделся и попробовал мясо.

Можно не сомневаться, что вслед за самым бойким малышом, изучать окружающий мир скоро начнут его братья и сестры. Тогда зоологи узнают, сколько котят принесла Милана на этот раз.

Кстати, в Новосибирском зоопарке пумы содержатся с 1967 года и регулярно размножаются. Последний раз они приносили потомство 5 лет назад.