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      В Новосибирском зоопарке появились на свет детеныши пумы

      10:29, 07 января, 2018
      Аграфена Костромская
      10:29, 07 января, 2018
      Аграфена Костромская
      328
      0
      #зоопарк\n#животные\n#коты\n#кошки\n#Новосибирск\n#звери\n#мимими
      Фото: zoonovosib.ru
      328
      0

      Один котенок уже выходит из укрытия и пробует на вкус мясо.

      Новосибирск. О прибавлении в семействе североамериканских пум сообщили в Новосибирском зоопарке. По данным пресс-службы учреждения, самка по кличке Милана родила еще в конце ноября прошлого года, однако до недавнего времени скрывала свое потомство от посторонних глаз. 

      Сотрудники зоопарка знали о приплоде, но не тревожили мать. Как пояснила завотделом хищных животных Роза Соловьева, в домик, где 10-летняя пума выкармливает своих котят, заглянуть непросто. Поэтому до сих пор неизвестно, сколько детенышей родила Милана от 14-летнего самца Гудзона. Обычно у пум их бывает до 6 в выводке. 

      Но недавно один из них попал в объектив фотокамеры. Очаровательный голубоглазый котенок вышел из укрытия, огляделся и попробовал мясо.   

      Можно не сомневаться, что вслед за самым бойким малышом, изучать окружающий мир скоро начнут его братья и сестры. Тогда зоологи узнают, сколько котят принесла Милана на этот раз.

      Кстати, в Новосибирском зоопарке пумы содержатся с 1967 года и регулярно размножаются. Последний раз они приносили потомство 5 лет назад.

      10:29, 07 января, 2018
      Аграфена Костромская
      328
      0
      #зоопарк\n#животные\n#коты\n#кошки\n#Новосибирск\n#звери\n#мимими

       

       

       

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