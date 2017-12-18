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      Финальный сезон «Игры престолов» предложили снять в Якутии

      17:58, 18 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      17:58, 18 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      385
      0
      #телевидение\n#сериалы\n#Якутия\n#Игра престолов\n#съемки сериала.
      Фото: kinopoisk.ru
      385
      0

      Такое предложение продюсерам HBO отправила вещательная компания «Саха».

      Якутск. Национальная вещательная компания «Саха» предложила HBO снять финальный сезон «Игры престолов» в Якутии. Как пишет Life.ru, такое предложение телевизионщики направили продюсерам шоу.   

      По информации СМИ, в своем послании представители НВК «Саха» рассказали о преимуществах съемок локаций в Якутии. При этом они подчеркнули, в республике сложилась уникальная природа: тундра, тайга, несколько морей, объекты из списка всемирного наследия ЮНЕСКО: Ленские столбы, Верхоянский хребет, «полюс холода» Оймякон и Новосибирские острова.  

      «Регион является одним из самых холодных мест на Земле: температура здесь достигает минус 50 градусов по Цельсию, иногда  до минус 68 градусов. Нигде нет места более подходящего для показа настоящей зимы и холода в Вестеросе, чем Якутия» - говорится в письме.  

      Кроме того, телевизионщики пообещали оказать любую помощь и поддержку американской съемочной группе в подготовке съемок эпизодов сериала.  

      В свою очередь руководство телеканала HBO подтвердило, что им поступило такое предложение. Но пока точного ответа они не дают. 

      17:58, 18 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      385
      0
      #телевидение\n#сериалы\n#Якутия\n#Игра престолов\n#съемки сериала.

       

       

       

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