Финальный сезон «Игры престолов» предложили снять в Якутии

Такое предложение продюсерам HBO отправила вещательная компания «Саха».

Якутск. Национальная вещательная компания «Саха» предложила HBO снять финальный сезон «Игры престолов» в Якутии. Как пишет Life.ru, такое предложение телевизионщики направили продюсерам шоу.

По информации СМИ, в своем послании представители НВК «Саха» рассказали о преимуществах съемок локаций в Якутии. При этом они подчеркнули, в республике сложилась уникальная природа: тундра, тайга, несколько морей, объекты из списка всемирного наследия ЮНЕСКО: Ленские столбы, Верхоянский хребет, «полюс холода» Оймякон и Новосибирские острова.

«Регион является одним из самых холодных мест на Земле: температура здесь достигает минус 50 градусов по Цельсию, иногда до минус 68 градусов. Нигде нет места более подходящего для показа настоящей зимы и холода в Вестеросе, чем Якутия» - говорится в письме.

Кроме того, телевизионщики пообещали оказать любую помощь и поддержку американской съемочной группе в подготовке съемок эпизодов сериала.

В свою очередь руководство телеканала HBO подтвердило, что им поступило такое предложение. Но пока точного ответа они не дают.