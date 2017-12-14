Владимир Путин: здравоохранение будет одним из приоритетов развития на будущее

Президент России продолжает отвечать на вопросы в рамках большой пресс-конференции.

Москва. Президент России Владимир Путин заявил, что здравоохранение будет одним из приоритетов развития в будущем. Такое заявление глава государства сделал, отвечая на вопрос корреспондента «Комсомольской правды».

По словам российского лидера, в области медицины проведено немало изменений. В частности, у каждого есть возможность получить высокотехнологичную помощь.

Однако в действительности происходит сокращение этих пунктов. И это не всегда обоснованно. По его мнению, в будущем необходимо увеличивать финансирование области. «По данным Минфина, 4,1% пойдет на совокупные расходы по медицине» - сказал президент.

Кроме того, Путин отметил, что в России увеличилась продолжительность жизни. Но при этом возросло число людей, страдающих тяжелыми заболеваниями. Для того, чтобы обеспечить их необходимыми лекарствами, он уже дал специальное распоряжение.