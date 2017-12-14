  • $ 59.14 ↑
  • € 69.47 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Владимир Путин: здравоохранение будет одним из приоритетов развития на будущее

      16:15, 14 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      16:15, 14 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      159
      0
      #медицина\n#Владимир Путин\n#развитие\n#здравоохранение\n#пресс конференция
      Фото: kremlin.ru
      159
      0

      Президент России продолжает отвечать на вопросы в рамках большой пресс-конференции.

      Москва. Президент России Владимир Путин заявил, что здравоохранение будет одним из приоритетов развития в будущем. Такое заявление глава государства сделал, отвечая на вопрос корреспондента «Комсомольской правды».  

      По словам российского лидера, в области медицины проведено немало изменений. В частности, у каждого есть возможность получить высокотехнологичную помощь.  

      Однако в действительности происходит сокращение этих пунктов. И это не всегда обоснованно. По его мнению, в будущем необходимо увеличивать финансирование области. «По данным Минфина, 4,1% пойдет на совокупные расходы по медицине» - сказал президент.  

      Кроме того, Путин отметил, что в России увеличилась продолжительность жизни. Но при этом возросло число людей, страдающих тяжелыми заболеваниями. Для того, чтобы обеспечить их необходимыми лекарствами, он уже дал специальное распоряжение. 

      16:15, 14 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      159
      0
      #медицина\n#Владимир Путин\n#развитие\n#здравоохранение\n#пресс конференция

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В Удмуртии запустят пилотный проект ипотечного кредитования под 5,75%

      13:20, 07 декабря, 2017
      14345

      Три человека погибли в ДТП на трассе Ижевск-Ува

      6827
      17:21, 10 декабря, 2017

      Грузовик «МАЗ» столкнулся с двумя легковушками на трассе «Ижевск-Воткинск»

      5974
      13:35, 08 декабря, 2017

      В Ижевске может появиться торговый центр на 15000 кв м

      4943
      16:52, 11 декабря, 2017

      Полицейский из Ижевска подбрасывал наркотики невиновным горожанам

      4326
      17:00, 13 декабря, 2017

      РЖД разграничила права пассажиров верхних и нижних полок

      18:54, 08 декабря, 2017
      4202

      Суд арестовал главного эксперта-криминалиста МВД Петра Гришина на два месяца

      1077
      10:58, 08 декабря, 2017

      В Москве после пожара госпитализировали певицу Леру Масскву

      916
      13:15, 11 декабря, 2017

      На Камчатке женщина притворилась беременной, чтобы получить декретные

      792
      12:40, 08 декабря, 2017

      Ушел из жизни народный артист Советского Союза Леонид Броневой

      784
      12:04, 09 декабря, 2017

      Хоррор «Сырое» стал лучшим фильмов ужасов 2017 года

      16:42, 11 декабря, 2017
      1459

      В сети появились первые спойлеры после премьеры ленты «Звездные войны: Последние джедаи»

      848
      16:00, 12 декабря, 2017

      В Нью-Йорке на автовокзале и возле станции метро «Тайм Сквер» прогремели взрывы

      793
      18:18, 11 декабря, 2017

      Арестованный в Киеве Саакашвили объявил голодовку

      772
      16:32, 09 декабря, 2017

      Неотстраненные от Олимпиады российские лыжники решили ехать в Южную Корею

      742
      10:50, 09 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: порыв в Ижевске и грядущие снегопады

      13 декабря, 2017

      Зоопарк в Ижевске: предновогоднее угощение для белых медведей

      13 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: разбор рухнувшего дома и экологические показатели

      12 декабря, 2017