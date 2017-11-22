В России ввели новую разновидность визы

Ее будут выдавать иностранцам, оформляющим разрешение на временное проживание.

Москва. Правительство России ввело новую разновидность визы для въезда в страну. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте Кабмина.

«Категория «обыкновенная виза» дополнена новой разновидностью – обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в России» - говорится в сообщении.

Теперь диппредставительства и консульские учреждения будут выдавать иностранным гражданам визу для получения разрешения на временное проживание. Срок ее действия составит 4 месяца. Отмечается, что визу можно будет получить только один раз и при условии разрешения территориального органа российского МВД.