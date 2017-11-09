На Дальнем Востоке планируют расселить новый вид горбуши

Лосось из Белого моря должен восполнить недостаток поголовья, идущего на нерест в четные годы.

Южно-Сахалинск. В Белом море российские ихтиологи намерены создать новый вид горбуши, который поможет восстановить поголовье промысловой рыбы. Об этом рассказал на научной конференции в Южно-Сахалинске профессор МГУ Михаил Глубоковский, пишет «Интерфакс».

По словам ученого, тихоокеанская горбуша делится на два генетически отличающихся вида. Один нерестится в четные годы, другой – в нечетные. Самым многочисленным из них является второй, поэтому в нечетные годы уловы промысловиков на Дальнем Востоке бывают намного больше, чем в четные.

В советские времена несколько видов дальневосточной ихтиофауны, в том числе камчатского краба и горбушу, акклиматизировали в Белом море. При этом на новом месте, как и на родине, нечетная линия дальневосточного лосося оказалась более многочисленной, а четная - фактически деградировала.

Начиная с 2018 года ученые планируют восстановить в Белом море депрессивную четную линию горбуши за счет скрещивания с более жизнеспособными «нечетными» собратьями, рассказал Михаил Глубоковский. В течение минимум трех поколений это может привести к положительному результату. В дальнейшем новый вид можно будет вернуть на Дальний Восток с целью обогащения рыбных запасов региона.