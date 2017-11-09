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      На Дальнем Востоке планируют расселить новый вид горбуши

      12:39, 09 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      12:39, 09 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      225
      0
      #Дальний Восток\n#ученые\n#рыба\n#рыбалка\n#эксперимент
      Фото: pixabay.com
      225
      0

      Лосось из Белого моря должен восполнить недостаток поголовья, идущего на нерест в четные годы.  

      Южно-Сахалинск. В Белом море российские ихтиологи намерены создать новый вид горбуши, который поможет восстановить поголовье промысловой рыбы. Об этом рассказал на научной конференции в Южно-Сахалинске профессор МГУ Михаил Глубоковский, пишет «Интерфакс»

      По словам ученого, тихоокеанская горбуша делится на два генетически отличающихся вида. Один нерестится в четные годы, другой – в нечетные. Самым многочисленным из них является второй, поэтому в нечетные годы уловы промысловиков на Дальнем Востоке бывают намного больше, чем в четные.   

      В советские времена несколько видов дальневосточной ихтиофауны, в том числе камчатского краба и горбушу, акклиматизировали в Белом море. При этом на новом месте, как и на родине, нечетная линия дальневосточного лосося оказалась более многочисленной, а четная - фактически деградировала. 

      Начиная с 2018 года ученые планируют восстановить в Белом море депрессивную четную линию горбуши за счет скрещивания с более жизнеспособными «нечетными» собратьями, рассказал Михаил Глубоковский. В течение минимум трех поколений это может привести к положительному результату. В дальнейшем новый вид можно будет вернуть на Дальний Восток с целью обогащения рыбных запасов региона.

      12:39, 09 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      225
      0
      #Дальний Восток\n#ученые\n#рыба\n#рыбалка\n#эксперимент

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