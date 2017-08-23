Шойгу: гражданская война в Сирии закончилась

Противоборствующие стороны политического конфликта теперь отделены друг от друга.

Кубинка. Московская область. О фактическом завершении гражданской войны в Сирийской Арабской республике заявил 23 августа министр обороны России Сергей Шойгу. Как пишут «Известия», генерал армии произнес эти слова, беседуя со своим ливанским коллегой Якубом Ас-Саррафом на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017».

Сергей Шойгу отметил, что под прекращением гражданской войны в Сирии он понимает отделение умеренной оппозиции от террористов и создание четырех зон деэскалации. Этот результат был достигнут во многом благодаря действиям российских ВКС, подчеркнул министр.

Таким образом, по словам главы Минобороны, теперь войска Башара Асада и умеренная часть оппозиции не ведут боевых действий между собой, а все их силы сосредоточены на борьбе с террористами.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что за летние месяцы территория Сирии, контролируемая Дамаском, увеличилась в 2,5 раза.