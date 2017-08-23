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      Шойгу: гражданская война в Сирии закончилась

      14:50, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      14:50, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      29
      0
      #Минобороны\n#Сергей Шойгу\n#Сирия\n#война\n#выставка военной техники\n#Ближний Восток
      Фото: pixabay.com
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      0

      Противоборствующие стороны политического конфликта теперь отделены друг от друга.  

      Кубинка. Московская область. О фактическом завершении гражданской войны в Сирийской Арабской республике заявил 23 августа министр обороны России Сергей Шойгу. Как пишут «Известия», генерал армии произнес эти слова, беседуя со своим ливанским коллегой Якубом Ас-Саррафом на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017».  

      Сергей Шойгу отметил, что под прекращением гражданской войны в Сирии он понимает отделение умеренной оппозиции от террористов и создание четырех зон деэскалации. Этот результат был достигнут во многом благодаря действиям российских ВКС, подчеркнул министр.

      Таким образом, по словам главы Минобороны, теперь войска Башара Асада и умеренная часть оппозиции не ведут боевых действий между собой, а все их силы сосредоточены на борьбе с террористами.  

      Ранее Сергей Шойгу заявил, что за летние месяцы территория Сирии, контролируемая Дамаском, увеличилась в 2,5 раза.

      14:50, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      29
      0
      #Минобороны\n#Сергей Шойгу\n#Сирия\n#война\n#выставка военной техники\n#Ближний Восток

       

       

       

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