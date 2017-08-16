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      Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань начнется в 2018 году

      14:09, 16 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      14:09, 16 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      134
      0
      #транспорт\n#РЖД\n#железная дорога\n#высокоскоростная магистраль
      Фото: pixabay.com
      134
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      Проектирование завершится в ближайшие месяцы, заявил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин.

      Дворики. Владимирская область. Первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва-Казань начнут строить в 2018 году. Об этом заявил на форуме «Территория смыслов» на Клязьме» первый вице-президент РЖД Александр Мишарин, сообщают «Известия».  

      По словам топ-менеджера, проектирование ВСМ полностью завершится до конца текущего года.  

      Высокоскоростная магистраль позволит поездам разгоняться до 400 км/ч. Первый такой участок соединит Москву с Казанью. Проект оценивают в 1 трлн рублей. Ранее в ОАО «РЖД» заявляли, что запуск российской ВСМ состоится до 2022 года.

      14:09, 16 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      134
      0
      #транспорт\n#РЖД\n#железная дорога\n#высокоскоростная магистраль

       

       

       

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