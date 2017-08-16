Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань начнется в 2018 году

Проектирование завершится в ближайшие месяцы, заявил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин.

Дворики. Владимирская область. Первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва-Казань начнут строить в 2018 году. Об этом заявил на форуме «Территория смыслов» на Клязьме» первый вице-президент РЖД Александр Мишарин, сообщают «Известия».

По словам топ-менеджера, проектирование ВСМ полностью завершится до конца текущего года.

Высокоскоростная магистраль позволит поездам разгоняться до 400 км/ч. Первый такой участок соединит Москву с Казанью. Проект оценивают в 1 трлн рублей. Ранее в ОАО «РЖД» заявляли, что запуск российской ВСМ состоится до 2022 года.