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      Минобороны показало видео нового удара ракетами «Калибр» по объектам ИГ в Сирии

      11:36, 23 июня, 2017
      Новичок
      11:36, 23 июня, 2017
      Новичок
      124
      0
      #Минобороны\n#ВМФ РФ\n#Сирия\n#война\n#террористы
      Фото: pixabay.com
      124
      0

      Пуск был совершен из акватории Средиземного моря с двух кораблей и одной подлодки.

      Москва. 6 крылатых ракет «Калибр» было выпущено по объектам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Сирии. Видеозаписи с места запуска и приземления изделий отправило в СМИ сегодня, 23 июня, Минобороны. Как сообщает Лента.ру, пуски были произведены из восточной части Средиземного моря.  

      Для старта ракет были использованы корабли «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подводная лодка «Краснодар» ВМФ России. Запуск с субмарины осуществлялся из подводного положения.

      Корабли ВМФ России нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам ИГ в Сирии В результате атаки уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ)  в районе населённого пункта Акербат провинции Хама. Выжившие после удара боевики были уничтожены с воздуха бомбардировщиками ВКС России, уточнили в Минобороны.

       

      11:36, 23 июня, 2017
      Новичок
      124
      0
      #Минобороны\n#ВМФ РФ\n#Сирия\n#война\n#террористы

       

       

       

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