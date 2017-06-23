Минобороны показало видео нового удара ракетами «Калибр» по объектам ИГ в Сирии

Пуск был совершен из акватории Средиземного моря с двух кораблей и одной подлодки.

Москва. 6 крылатых ракет «Калибр» было выпущено по объектам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Сирии. Видеозаписи с места запуска и приземления изделий отправило в СМИ сегодня, 23 июня, Минобороны. Как сообщает Лента.ру, пуски были произведены из восточной части Средиземного моря.

Для старта ракет были использованы корабли «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подводная лодка «Краснодар» ВМФ России. Запуск с субмарины осуществлялся из подводного положения.

Корабли ВМФ России нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам ИГ в Сирии В результате атаки уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в районе населённого пункта Акербат провинции Хама. Выжившие после удара боевики были уничтожены с воздуха бомбардировщиками ВКС России, уточнили в Минобороны.