  • $ 56.98 ↑
  • € 62.04 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В России утвердили новые требования к экзаменаторам ГИБДД

      13:20, 01 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      13:20, 01 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      117
      0
      #ГИБДД\n#Москва\n#права\n#экзамен
      Фото: arzik2
      117
      0

      Кроме теоретических знаний, экзаменатор «должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения», а в конфликтных ситуациях «уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски».

      Москва. Министерство внутренних дел России утвердило квалификационные требования к сотрудникам, которые принимают у будущих водителей экзамен на право управления транспортными средствами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

      В сообщении отмечается, что кроме теоретических знаний, экзаменатор «должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения», а в конфликтных ситуациях «уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски».

      Главная задача экзаменатора — принятие решения о допуске кандидата в водители к управлению транспортным средством «на основании проверки наличия у кандидата в водители необходимых знаний и навыков».

      Составители квалификационных требования рассчитывают, что эта мера позволит не только повысить профессиональный уровень инспекторов и качество приема экзаменов на право управления транспортными средствами, но и «уровень доверия» к экзаменаторам и сотрудникам ведомства в целом.

      Квалификационные требования к сотрудникам Госавтоинспекции, отвечающим за прием экзаменов на право управления транспортными средствами, вступают в силу с сегодняшнего дня, говорится на сайте МВД.

      13:20, 01 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      117
      0
      #ГИБДД\n#Москва\n#права\n#экзамен
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа