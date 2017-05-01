В России утвердили новые требования к экзаменаторам ГИБДД

Кроме теоретических знаний, экзаменатор «должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения», а в конфликтных ситуациях «уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски».

Москва. Министерство внутренних дел России утвердило квалификационные требования к сотрудникам, которые принимают у будущих водителей экзамен на право управления транспортными средствами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что кроме теоретических знаний, экзаменатор «должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения», а в конфликтных ситуациях «уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски».

Главная задача экзаменатора — принятие решения о допуске кандидата в водители к управлению транспортным средством «на основании проверки наличия у кандидата в водители необходимых знаний и навыков».

Составители квалификационных требования рассчитывают, что эта мера позволит не только повысить профессиональный уровень инспекторов и качество приема экзаменов на право управления транспортными средствами, но и «уровень доверия» к экзаменаторам и сотрудникам ведомства в целом.

Квалификационные требования к сотрудникам Госавтоинспекции, отвечающим за прием экзаменов на право управления транспортными средствами, вступают в силу с сегодняшнего дня, говорится на сайте МВД.