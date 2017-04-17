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      Минобороны устроило виртуальную экскурсию по военной базе «Арктический трилистник»

      11:45, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:45, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      127
      0
      #виртуальные экскурсии\n#военные\n#Арктика
      Фото: mil.ru
      127
      0

      Пользователи могут ознакомиться с условиями проживания и быта военнослужащих.

      Земля Франца-Иосифа. Арктика. Министерство обороны России разработало интерактивный проект – 3D-экскурсию по военной базе «Арктический трилистник». База размещается на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике, сообщается на официальном сайте Минобороны России.

      Военная инфраструктура арктической базы включает в себя сооружения специального назначения, пункты управления, гаражи для военной и спецтехники, автономный энергоблок, склады и хранилища.

      Пользователи сайта Минобороны России могут ознакомиться с условиями проживания и быта военнослужащих. С помощью виртуальной экскурсии они смогут побывать на четырех этажах жилого комплекса и увидеть комнаты для проживания военнослужащих, столовую, тренажерный зал, кинозал, атриум, оранжерею, библиотеку, медблок.

      ««Арктический трилистник» полностью автономен, а оптимальное расположение жилых и служебных помещений военной базы обеспечивает комфортное проживание в нем до 150 военнослужащих в течение полутора лет», - говорится на сайте ведомства.

      11:45, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      127
      0
      #виртуальные экскурсии\n#военные\n#Арктика
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