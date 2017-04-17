Минобороны устроило виртуальную экскурсию по военной базе «Арктический трилистник»

Пользователи могут ознакомиться с условиями проживания и быта военнослужащих.

Земля Франца-Иосифа. Арктика. Министерство обороны России разработало интерактивный проект – 3D-экскурсию по военной базе «Арктический трилистник». База размещается на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике, сообщается на официальном сайте Минобороны России.

Военная инфраструктура арктической базы включает в себя сооружения специального назначения, пункты управления, гаражи для военной и спецтехники, автономный энергоблок, склады и хранилища.

Пользователи сайта Минобороны России могут ознакомиться с условиями проживания и быта военнослужащих. С помощью виртуальной экскурсии они смогут побывать на четырех этажах жилого комплекса и увидеть комнаты для проживания военнослужащих, столовую, тренажерный зал, кинозал, атриум, оранжерею, библиотеку, медблок.

««Арктический трилистник» полностью автономен, а оптимальное расположение жилых и служебных помещений военной базы обеспечивает комфортное проживание в нем до 150 военнослужащих в течение полутора лет», - говорится на сайте ведомства.