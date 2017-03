Пользователи заметили странности перевода на русскоязычном сайте Apple

Своими замечаниями по этому поводу медиадиректор «Яндекса» Даниил Трабун поделился Фейсбуке.

Москва. Компания Apple оптимизировала свой сайт для России, только сделала это странным образом, с точки зрения русского языка. Медиадиректор «Яндекса» Даниил Трабун обратил внимание на странные слоганы и заголовки сайта, говорится в «Медузе».

На странице iPad пользователи могут увидеть следующие надписи: «Компьютер. Более чем. В двух размерах» и «Больше мощи. Больше развлечений. Больше вашего». На английском языке они звучат как «Super. Computer. In two sizes» и «More personal. More powerful. More playful» соответственно. В разделе, посвященном приложению Clips, красуется заголовок «Сказано – показано».

Позже Даниил Трабун увидел в друзьях в своем профиле на «Фейсбук» сотрудников российского отделения Apple и решил помочь с переводом слоганов.