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      Пользователи заметили странности перевода на русскоязычном сайте Apple

      18:45, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      18:45, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      65
      0
      #Apple\n#сайт\n#перевод
      Фото: meduza.io
      65
      0

      Своими замечаниями по этому поводу медиадиректор «Яндекса» Даниил Трабун поделился Фейсбуке.

      Москва. Компания Apple оптимизировала свой сайт для России, только сделала это странным образом, с точки зрения русского языка. Медиадиректор «Яндекса» Даниил Трабун обратил внимание на странные слоганы и заголовки сайта, говорится в «Медузе».

      На странице iPad пользователи могут увидеть следующие надписи: «Компьютер. Более чем. В двух размерах» и «Больше мощи. Больше развлечений. Больше вашего». На английском языке они звучат как «Super. Computer. In two sizes» и «More personal. More powerful. More playful» соответственно. В разделе, посвященном приложению Clips, красуется заголовок «Сказано – показано».

      Позже Даниил Трабун увидел в друзьях в своем профиле на «Фейсбук» сотрудников российского отделения Apple и решил помочь с переводом слоганов.

      18:45, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      65
      0
      #Apple\n#сайт\n#перевод
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