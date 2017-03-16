СМИ: российский корабль-разведчик заметили у восточного побережья США

Речь идет о военном судне «Виктор Леонов».

Москва. Корабль-разведчик ВМФ России «Виктор Леонов» видели у восточного побережья США. Об этом пишут «Известия».

Корабль находился в международных водах примерно в 37 км к юго-востоку от базы подводных лодок Кингс-Бей в штате Джорджия. «Виктор Леонов» не заходил в территориальные воды США.

В середине февраля это же российское судно видели недалеко от базы американских субмарин в Коннектикуте, а через несколько часов — неподалеку от города-порта Норфолк в Виргинии.