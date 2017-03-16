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      Новости России

      СМИ: российский корабль-разведчик заметили у восточного побережья США

      13:00, 16 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      13:00, 16 марта, 2017
      Диана Ворончихина
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      0
      #США\n#ВМФ РФ\n#разведка\n#корабли
      Фото: pixabay.com
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      Речь идет о военном судне «Виктор Леонов».

      Москва. Корабль-разведчик ВМФ России «Виктор Леонов» видели у восточного побережья США. Об этом пишут «Известия».

      Корабль находился в международных водах примерно в 37 км к юго-востоку от базы подводных лодок Кингс-Бей в штате Джорджия. «Виктор Леонов» не заходил в территориальные воды США.

      В середине февраля это же российское судно видели недалеко от базы американских субмарин в Коннектикуте, а через несколько часов — неподалеку от города-порта Норфолк в Виргинии.

      13:00, 16 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      101
      0
      #США\n#ВМФ РФ\n#разведка\n#корабли

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