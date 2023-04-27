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В Федеральной налоговой службе появился отдел по налогообложению топовых блогеров

13:27, 27 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Федеральной налоговой службе появился отдел по налогообложению топовых блогеров
13:27, 27 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#финансы и деньги\n#ФНС\n#деньги\n#уклонение от налогов\n#соцсети\n#налоги\n#блогеры
Фото: pxhere.com
49
0

Минимальным порогом для проверки может стать доход в 50 млн рублей.

Москва. Блогеров с заработком свыше 50 млн рублей будут проверять на предмет уплаты налогов. Для этого в Федеральной налоговой службе (ФНС) создан специальный отдел, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сообщается, что подразделение организовано недавно. К такой мере руководство ФНС побудила массовая неуплата налогов со стороны ведущих топовых интернет-каналов. Им грозят уголовные дела.

Работа в данном направлении уже ведется. Так, 27 апреля при попытке покинуть Россию была задержана создательница марафона желаний Елена Блиновская. Утверждается, что операция была проведена с подачи целевого отдела ФНС. Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей.

Приводятся и другие примеры. 21 марта было возбуждено дело в отношении блогера Александры Митрошиной по обвинению в неуплате 120 млн рублей налогов. 16 марта в отмывании денежных средств обвинили чету блогеров Валерию и Артема Чекалиных.

13:27, 27 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#финансы и деньги\n#ФНС\n#деньги\n#уклонение от налогов\n#соцсети\n#налоги\n#блогеры