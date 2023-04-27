В Федеральной налоговой службе появился отдел по налогообложению топовых блогеров

Москва. Блогеров с заработком свыше 50 млн рублей будут проверять на предмет уплаты налогов. Для этого в Федеральной налоговой службе (ФНС) создан специальный отдел, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сообщается, что подразделение организовано недавно. К такой мере руководство ФНС побудила массовая неуплата налогов со стороны ведущих топовых интернет-каналов. Им грозят уголовные дела.

Работа в данном направлении уже ведется. Так, 27 апреля при попытке покинуть Россию была задержана создательница марафона желаний Елена Блиновская. Утверждается, что операция была проведена с подачи целевого отдела ФНС. Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей.

Приводятся и другие примеры. 21 марта было возбуждено дело в отношении блогера Александры Митрошиной по обвинению в неуплате 120 млн рублей налогов. 16 марта в отмывании денежных средств обвинили чету блогеров Валерию и Артема Чекалиных.