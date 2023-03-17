Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Москва. Центробанк на заседании совета директоров в пятницу, 17 марта, оставил ключевую ставку неизменной в четвёртый раз подряд на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщила «Газета.ру».

«У Центробанка всё ещё есть возможность удерживать ключевую ставку на уровне 7,5% в марте. Релиз по инфляции за февраль вышел лучше ожиданий. За счёт эффекта базы прошлого года уже в марте годовая инфляция резко замедлится. И пусть это формальная история, но она может благоприятно сказаться на инфляционных ожиданиях населения», — отметил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

По его словам, с момента последнего заседания Центробанка по ключевой ставке несколько ослаб рубль, что является проинфляционным фактором. Ну а цены на нефть не сильно изменились.

«В то же время дифференциал ставок с американскими гособлигациями после февральского роста резко снизился на фоне проблем у банков США. Полагаю, что к концу текущего года ключевую ставку удастся удержать на уровне не выше 8%», — спрогнозировал Альберт Короев.

Напомним, в 2021 году Банк России повышал ключевую ставку восемь раз подряд. В 2022 году ЦБ последовательно снижал ключевую ставку с 20% годовых в марте. С этого момента по 16 февраля ставка была уменьшена на 12,5 процентных пункта до 7,5%.